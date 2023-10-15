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Александр Мостовой: «Что касается сборной Кении, думаю, многие не знали, что в Кении футбол есть вообще» эксклюзив

15 Октября 2023 • 18:12 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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16.10 19:00

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Кении.

«Ожиданий от игры нет никаких, скажу честно. Даже не знаю, буду ли смотреть игру. Интереса просто нет никакого. Соперник уровня Кении этого интереса не вызывает. В матче с Камеруном я говорил, что наша сборная выиграет с разницей в один мяч - так и получилось. Дружелюбная обстановка посодействовала результату. Была такая дружеская игра. Не было ни фолов, ни стыков.

Что касается Кении... Думаю, многие не знали, что в Кении футбол есть вообще. Кения славится другим видом спорта, у них отличные бегуны ведь. Можно в шутку сказать, что в футбол там переходят те, у кого не получилось в легкой атлетике. Уровень и мастерство сборной России намного выше. Поэтому и интереса нет особо. Наши выиграют где-то 3:0 и все», - сказал Мостовой.

Сборные России и Кении сыграют в понедельник, начало в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой Сборная Кении
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