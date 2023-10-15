Тренер сборной Кении хочет провести ответный матч против сборной России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался о возможном ответном товарищеском матче против сборной России.

Специалист отметил, что был бы рад, что команда Валерия Карпина приехала на ответную игру, но уже в Кению.

«Мы открыты к проведению еще одного матча у нас дома, почему бы и нет? Это было бы классно», - приводит слова Фырата «РБ Спорт».

Напомним, что матч между сборными России и Кении состоится завтра, 16 октября, в турецкой Анталье. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

12 октября подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче на «ВТБ Арене» переиграли сборную Камеруна (1:0).