Тренер сборной Кении: «Матч в Анталии будет полностью домашним для России»

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды России, который пройдёт в Турции.

По мнению специалиста, в Анталии живёт много российских болельщиков, поэтому в предстоящей встрече команда Валерия Карпина будет чувствовать себя как дома.

«Матч Россия — Кения будет полностью домашней игрой для вас. Думаю, в Анталии много российских фанатов, чего не скажешь про людей из Кении», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Матч Кения — Россия состоится завтра, 16 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. Напомним, 12 октября россияне обыграли Камерун (1:0).