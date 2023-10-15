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Тренер сборной Кении: «Матч в Анталии будет полностью домашним для России»

15 Октября 2023 • 17:01 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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16.10 19:00

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды России, который пройдёт в Турции.

По мнению специалиста, в Анталии живёт много российских болельщиков, поэтому в предстоящей встрече команда Валерия Карпина будет чувствовать себя как дома.

«Матч Россия — Кения будет полностью домашней игрой для вас. Думаю, в Анталии много российских фанатов, чего не скажешь про людей из Кении», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Матч Кения — Россия состоится завтра, 16 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени. Напомним, 12 октября россияне обыграли Камерун (1:0).  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении Энгин Фырат
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