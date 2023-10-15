Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче с Кенией.
- Какие ожидания от матча с Кенией?
- Думаю, мы победим, потому что наша сборная сильнее.
- В чем сильнее?
- Я посмотрел состав кенийцев. Уровень футболистов там не очень высокий. Тем не менее, любая недооценка чревата.
- То есть ждете более крупной победы нашей сборной, чем над Камеруном?
- Не знаю, какой будет счет. У нас ведь не основной состав выйдет на поле. Думаю, Карпин даст поиграть всем ребятам. Иначе зачем их приглашать? Но в любом случае наши сильнее.
- Тренер вратарей Кафанов сказал, что Сафонов не будет играть в матче с Кенией. Насколько это правильно?
- Кафанов сказал, что определился с первым номером и это Сафонов. Но у нас есть и другие хорошие голкиперы, которые могут составить конкуренцию Матвею. Да и Сафонов, если быть объективным, даже в матче с Камеруном не был безупречен. Он допускал ошибки.
- Но, тем не менее, мы сыграли на ноль.
- Это да, но моментов было прилично, особенно в первом тайме. И то, что камерунцы не забили, скорее, камень в их огород.
- Вам будет интереснее смотреть на игру с кенийцами, чем, например, с Кыргызстаном, Узбекистаном?
- Конечно. Мне в любом случае интересно посмотреть на сборную Кении.
- После азиатского направления наша сборная взялась осваивать африканское. Как вам такая практика?
- Это логично. Мы сейчас не можем играть с теми, с кем хотим, поэтому играем, с кем можем. Когда ты будешь это принимать, то станешь относиться более лояльно.
- Сборная России десять раз играла со сборными из Африки. Какая встреча запомнилась больше всего?
- Яркого матча не припоминаю, но обычно мы были сильнее. Даже если не выигрывали, то смотрелись предпочтительнее.
- Сейчас наш уровень упал? Или мы как всегда сильнее Египта, Камеруна, Туниса…
- Я бы не сказал, то мы сильнее Камеруна. Да, в этой игре мы были лучше. Но если камерунцы выйдут в сильнейшем составе, отмобилизованные, то неизвестно, какой будет результат. Я много работал с африканцами. Когда они выходят на игру с полной мобилизацией – это одна сборная, а в товарищеских матчах – другая.
- Следите за турне нашей молодежной сборной?
- Посмотрел несколько матчей. Бразильцы играли более младшим возрастом, поэтому не очень интересно было, ведь в такой ситуации объективно оценить уровень наших ребят и бразильских невозможно.
Елена Григорьевская
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