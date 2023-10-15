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Балахнин: «Мы сильнее кенийцев, но любая недооценка соперника чревата» эксклюзив

15 Октября 2023 • 16:37 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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16.10 19:00

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем товарищеском матче с Кенией.

- Какие ожидания от матча с Кенией?

- Думаю, мы победим, потому что наша сборная сильнее.

- В чем сильнее?

- Я посмотрел состав кенийцев. Уровень футболистов там не очень высокий. Тем не менее, любая недооценка чревата.

- То есть ждете более крупной победы нашей сборной, чем над Камеруном?

- Не знаю, какой будет счет. У нас ведь не основной состав выйдет на поле. Думаю, Карпин даст поиграть всем ребятам. Иначе зачем их приглашать? Но в любом случае наши сильнее.

- Тренер вратарей Кафанов сказал, что Сафонов не будет играть в матче с Кенией. Насколько это правильно?

- Кафанов сказал, что определился с первым номером и это Сафонов. Но у нас есть и другие хорошие голкиперы, которые могут составить конкуренцию Матвею. Да и Сафонов, если быть объективным, даже в матче с Камеруном не был безупречен. Он допускал ошибки.

- Но, тем не менее, мы сыграли на ноль.

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- Это да, но моментов было прилично, особенно в первом тайме. И то, что камерунцы не забили, скорее, камень в их огород.

- Вам будет интереснее смотреть на игру с кенийцами, чем, например, с Кыргызстаном, Узбекистаном?

- Конечно. Мне в любом случае интересно посмотреть на сборную Кении.

- После азиатского направления наша сборная взялась осваивать африканское. Как вам такая практика?

- Это логично. Мы сейчас не можем играть с теми, с кем хотим, поэтому играем, с кем можем. Когда ты будешь это принимать, то станешь относиться более лояльно.

- Сборная России десять раз играла со сборными из Африки. Какая встреча запомнилась больше всего?

- Яркого матча не припоминаю, но обычно мы были сильнее. Даже если не выигрывали, то смотрелись предпочтительнее.

- Сейчас наш уровень упал? Или мы как всегда сильнее Египта, Камеруна, Туниса…

- Я бы не сказал, то мы сильнее Камеруна. Да, в этой игре мы были лучше. Но если камерунцы выйдут в сильнейшем составе, отмобилизованные, то неизвестно, какой будет результат. Я много работал с африканцами. Когда они выходят на игру с полной мобилизацией – это одна сборная, а в товарищеских матчах – другая.

- Следите за турне нашей молодежной сборной?

- Посмотрел несколько матчей. Бразильцы играли более младшим возрастом, поэтому не очень интересно было, ведь в такой ситуации объективно оценить уровень наших ребят и бразильских невозможно.

Елена Григорьевская

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Сборная России Сергей Балахнин
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