Булыкин: «Сафонов показал, что он в порядке»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, что в товарищеском матче с Кенией у сборной России будет другой вратарь.

Ранее подопечные Валерия Карпина одолели в контрольной игре Камерун (1:0). Основным голкипером российской команды был Матвей Сафонов, который провел отличный матч.

«Могут поменять вратарскую позицию, Сафонов показал, что он в порядке. Все зависит от тренера и от его желаний. Вратарская позиция вообще особенная. Тренер по вратарям тоже отдельный разговор», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Напомним, на октябрьский сбор тренерский штаб национальной команды привлек трех вратарей: Матвея Сафонова («Краснодар»), Илью Лантратова («Локомотив») и Илью Помазуна («Урал»).

Товарищеский матч между Россией и Кенией пройдет 16 октября и начнется в 19:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.