Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Булыкин: «Сафонов показал, что он в порядке»

15 Октября 2023 • 16:33 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
1 1.88 X 3.55 2 4.20
16.10 19:00

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, что в товарищеском матче с Кенией у сборной России будет другой вратарь.

Ранее подопечные Валерия Карпина одолели в контрольной игре Камерун (1:0). Основным голкипером российской команды был Матвей Сафонов, который провел отличный матч.

«Могут поменять вратарскую позицию, Сафонов показал, что он в порядке. Все зависит от тренера и от его желаний. Вратарская позиция вообще особенная. Тренер по вратарям тоже отдельный разговор», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Напомним, на октябрьский сбор тренерский штаб национальной команды привлек трех вратарей: Матвея Сафонова («Краснодар»), Илью Лантратова («Локомотив») и Илью Помазуна («Урал»).

Товарищеский матч между Россией и Кенией пройдет 16 октября и начнется в 19:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная России Дмитрий Булыкин Сборная Камеруна Матвей Сафонов Сборная Кении
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЕНИЯ РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
17:01 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Кении: «Матч в Анталии будет полностью домашним для России»
16:33 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Сафонов показал, что он в порядке»
16:31 · Чемпионат мира 2026
​Гранат: «Алексей Миранчук – самый неординарный футболист сборной России»
16:19 · Чемпионат мира 2026
Балахнин считает, что тренерский штаб сборной России должен дать шанс многим игрокам в матче с Кенией
16:13 · Чемпионат мира 2026
​Гранат высказался о матче России против Кении
15:15 · Испания. Ла Лига
Родриго: «Мне не нравится играть «девятку», но в клубе я должен это делать»
15:02 · Чемпионат мира 2026
Родриго: Араухо? Он хорошо знает нас, как и мы его
14:50 · Чемпионат мира 2026
​Ари советует сборной России натурализовать бразильцев
14:46 · Чемпионат мира 2026
Чанов: «Поставил бы Помазуна в матче с Кенией, я в нём уверен»
14:04 · Чемпионат мира 2026
Тренер команды Кении считает, что без Дзюбы атака сборной России стала менее предсказуемой
13:47 · Чемпионат мира 2026
Сычёв: «Не знаю, чего ожидать от матча Кения — Россия»
13:45 · Чемпионат мира 2026
​На матч России против Кении будут пускать по спискам
11:45 · Чемпионат мира 2026
Селюк — о сборной Кении: «Пожарники из Белоруссии оказали бы больше сопротивления»
11:14 · Чемпионат мира 2026
Непомнящий: «Кения - идеальный соперник, чтобы России играть первым номером»
10:59 · Чемпионат мира 2026
Наставник сборной Кении: «Россия в матче с Камеруном могла бы выиграть с разницей в три мяча»
Все новости
Рекомендуем