​Гранат: «Алексей Миранчук – самый неординарный футболист сборной России»

Бывший футболист национальной сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, ожидает ли он увидеть полузащитника Алексея Миранчука в стартовом составе на матч против Кении.

«Конечно, хочется, чтобы такой футболист, как Миранчук играл с первых минут. Он один из лидеров команды и самый неординарный футболист сборной России», - слова Граната приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Товарищеский матч между сборными России и Кении начнётся 16 октября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что Россия в четверг обыграла Камерун со счётом 1:0.