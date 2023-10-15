Балахнин считает, что тренерский штаб сборной России должен дать шанс многим игрокам в матче с Кенией

Известный тренер Сергей Балахнин высказался перед товарищеским матчем между сборными России и Кении.

По мнению эксперта, тренерский штаб российской команды должен дать шанс многим футболистам проявить себя в предстоящей игре.

«Точно должен быть другой вратарь. Это логично, приехали игроки на сборы, чтобы дать возможность себя проявить. Тренерский штаб, я думаю, должен дать попытаться себя проявить большинству», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

Напомним, ранее сборная России одолела в контрольном поединке национальную команду Камеруна со счетом 1:0. Автором победного гола стал нападающий Фёдор Чалов.

Завтра, 16 октября, подопечные Валерия Карпина проведут еще один товарищеский матч, соперником станет Кения. Начало игры — в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.