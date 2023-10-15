​Гранат высказался о матче России против Кении

В понедельник сборная России проведёт товарищеский матч против Кении. Комментарий об этой игре дал бывший футболист российской национальной команды Владимир Гранат.

«На положительных эмоциях от Камеруна сборная России обыграет Кению, такое вполне возможно. Если мы продолжим всё делать поступательно, то должны обыгрывать сборную Кении», - цитирует Граната «РБ Спорт».

Напомним, что в четверг сборная России обыграла Камерун с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.

Матч сборных России и Кении начнётся в Турции 16 октября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.