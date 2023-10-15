Родриго: Араухо? Он хорошо знает нас, как и мы его

Бразильский вингер «Реала» Родриго поделился комментарием о защитнике сборной Уругвая и «Барселоны» Рональде Араухо.

«Он хорошо знает нас, и мы знаем его. Это сильный соперник, против которого очень тяжело противостоять», — приводит слова Родриго Barca Times.

18 октября сборная Уругвая примет у себя дома сборную Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира – 2026. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.

После трех туров бразильская сборная занимает второе место в турнирной таблице, набрав семь очков. Уругвайцы располагаются на четвертой позиции, имея в своем активе четыре балла.