​Ари советует сборной России натурализовать бразильцев

Бывший игрок «Краснодара» Ари Феррейра советует сборной России натурализовать нескольких бразильских футболистов.

«Текущая сборная, безусловно, достаточно сильная и в ней хорошие игроки, но в дополнение к ним это [натурализация бразильцев] было бы отличным вариантом. Это поможет команде стать мощнее и техничнее, потому что сборная России нестабильна», - цитирует Ари Sport24.

По словам Ари, с бразильскими игроками сборная России смогла бы играть на самом высоком уровне и добиваться серьёзных результатов.

Ари и сам является натурализованным бразильцем. В 2018 году он поучаствовал в двух матчах сборной России, но не забивал.

Стоит сказать, что в настоящий момент из-за санкций сборная России не участвует в официальных соревнованиях.

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