Чанов: «Поставил бы Помазуна в матче с Кенией, я в нём уверен»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов выразил мнение, что место в воротах сборной России в товарищеском матче против Кении должен занять голкипер «Урала» Илья Помазун.

«Я бы поставил Помазуна. Сафонов в очередной раз доказал, что он первый номер. Хотелось бы посмотреть на остальных вратарей. Про Помазуна я знаю больше и в нём уверен», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Также специалист выразил мнение, что россияне сумеют обыграть африканскую команду в предстоящей встрече.

Матч Кения — Россия состоится завтра, 16 октября. Эта игра пройдёт в Турции и начнётся она в 19:00 по московскому времени.