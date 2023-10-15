Тренер команды Кении считает, что без Дзюбы атака сборной России стала менее предсказуемой

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат в преддверии товарищеского матча с командой России поделился мнением об отсутствии в составе соперника нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Фырат считает, что Дзюба делал атаку российской команды более предсказуемой, так как вся игра в нападении шла через него.

«Россия стала менее предсказуема в атакующих действиях. Раньше всё шло к тому, что Дзюба ведёт за собой всю атаку. Сейчас же там много футболистов с разным стилем игры», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Матч Кения — Россия состоится завтра, 16 октября, в Турции. Начало — в 19:00 по московскому времени.