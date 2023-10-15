Сычёв: «Не знаю, чего ожидать от матча Кения — Россия»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором встретятся сборные России и Кении.

Сычёв признался, что не следил за национальной командой Кении, поэтому ему сложно сказать, как будет развиваться предстоящая встреча.

«Не знаю соперника, так как не следил за кенийцами. Думаю, это больше будет контрольная игра с повышенной ответственностью. Не знаю, чего ожидать от предстоящей игры», — приводит слова Сычёва «Чемпионат».

Матч Кения — Россия состоится завтра, 16 октября, в Турции. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.