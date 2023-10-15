​На матч России против Кении будут пускать по спискам

В понедельник сборная России проведёт товарищеский матч против Кении. Игра пройдёт в Турции на стадионе, который расположен на территории отеля.

Пресс-служба российской национальной команды разместила в телеграм-канале информацию для болельщиков.

«В связи с ограниченной вместимостью стадиона, на котором пройдёт игра, допуск болельщиков будет осуществляться по заранее сформированным спискам», - говорится в сообщении.

Матч между сборными России и Кении стартует 16 октября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.