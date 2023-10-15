Селюк — о сборной Кении: «Пожарники из Белоруссии оказали бы больше сопротивления»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем товарищеском матче, в котором встретятся сборные России и Кении.

Селюк считает, что организация такой встречи со спортивной точки зрения не имеет никакого смысла, так как сборная Кении не в силах оказать российской команде какого-либо сопротивления.

«Если бы взяли пожарников из Белоруссии, думаю, они бы оказали больше сопротивления. Зачем нужна эта Кения? Есть от этого какие-то политические дивиденды, нет их – я не знаю. Но с точки зрения спортивной, тогда можно вызвать Сашу Мостового, Карпина, Аршавина. Поверьте мне, они обыграют сборную Кении», — приводит слова Селюка Metaraings.

Матч Кения — Россия состоится завтра, 16 октября. Игра пройдёт в Турции и начнётся она в 19:00 по московскому времени.