Непомнящий: «Кения - идеальный соперник, чтобы России играть первым номером»

Российский футбольный специалист Валерий Непомнящий высказался о грядущем товарищеском поединке между сборными России и Кении.

«Что из себя представляет команда Кении, честно, не знаю. В этом матче точно не нужно играть от сборной Кении, надо свою игру показывать. Кения - идеальный соперник для того, чтобы играть первым номером», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Товарищеская встреча сборных России и Кении состоится в понедельник, 16 октября. Поединок пройдет на стадионе в Турции и начнется в 19:00 по московскому времени.

В предыдущем матче подопечные Валерия Карпина одержали победу над Камеруном со счетом 1:0.