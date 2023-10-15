Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Непомнящий: «Кения - идеальный соперник, чтобы России играть первым номером»

15 Октября 2023 • 11:14 Комментировать

Российский футбольный специалист Валерий Непомнящий высказался о грядущем товарищеском поединке между сборными России и Кении.

«Что из себя представляет команда Кении, честно, не знаю. В этом матче точно не нужно играть от сборной Кении, надо свою игру показывать. Кения - идеальный соперник для того, чтобы играть первым номером», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Товарищеская встреча сборных России и Кении состоится в понедельник, 16 октября. Поединок пройдет на стадионе в Турции и начнется в 19:00 по московскому времени.

В предыдущем матче подопечные Валерия Карпина одержали победу над Камеруном со счетом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Непомнящий Сборная Кении
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
11:45 · Чемпионат мира 2026
Селюк — о сборной Кении: «Пожарники из Белоруссии оказали бы больше сопротивления»
11:14 · Чемпионат мира 2026
Непомнящий: «Кения - идеальный соперник, чтобы России играть первым номером»
10:59 · Чемпионат мира 2026
Наставник сборной Кении: «Россия в матче с Камеруном могла бы выиграть с разницей в три мяча»
09:53 · Чемпионат мира 2026
Глебов: «Кения — хорошая команда, они пытаются играть в футбол»
07:33 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Я скучаю по сборной России»
00:02 · Чемпионат мира 2026
Нагельсманн начал с волевой победы над сборной США
14 Октября
23:38 · Аргентина
​Месси - о плевке: «Я даже не знаю, кто этот парень, зачем говорить о нем?»
22:30 · Чемпионат мира 2026
Колыванов поделился ожиданиями от матча между сборными Кении и России
22:22 · Чемпионат мира 2026
​Сенников: «Если ты выигрываешь у сильной сборной Камеруна, Кению нужно обыгрывать»
22:17 · Чемпионат мира 2026
​Сенников ожидает от Карпина 3-4 изменения в составе сборной России
21:47 · Чемпионат мира 2026
Новосельцев объяснил важность матча сборной России с Камеруном
21:32 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России прибыла в Турцию фото
21:30 · Чемпионат мира 2026
Наставник сборной Кении назвал двух самых талантливых российских футболистов
21:30 · Чемпионат мира 2026
США - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
20:57 · Чемпионат мира 2026
Тарханов дал прогноз на матч Кения — Россия
Все новости
Рекомендуем