Наставник сборной Кении: «Россия в матче с Камеруном могла бы выиграть с разницей в три мяча»

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился мнением о товарищеском матче между командами России и Камеруна, который состоялся 12 октября и завершился победой хозяев со счётом 1:0.

По мнению специалиста, россияне могли победить и с более крупным счётом. Фырат назвал сборную России сильной командой, с которой Кении будет непросто.

«Россия в матче с Камеруном могла бы выиграть с разницей в три мяча. Это говорит о том, что Россия сильная команда. Сделаем всё возможное, чтобы выдать хороший матч», — цитирует тренера «Чемпионат».

Матч Кения — Россия состоится завтра, 16 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.