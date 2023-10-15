Глебов: «Кения — хорошая команда, они пытаются играть в футбол»

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Кении.

По мнению футболиста, атмосфера в предстоящей встрече будет отличаться от той, которая была на матче с Камеруном, так как игра пройдёт не в России.

«Дома было много фанатов, большая поддержка. Но придёт много наших людей, хоть атмосфера будет не такая. Кения является хорошей командой, они пытаются играть в футбол», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

Матч Кения — Россия состоится завтра, 16 октября, в Турции. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.