Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Нагельсманн начал с волевой победы над сборной США

15 Октября 2023 • 00:02 Комментировать
США
1:3
Германия

Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн дебютировал в США, где его команда играла против «звёздно-полосатого» коллектива. Уже на первых минутах Кристиан Пулишич распечатал ворота, но из офсайда. Паскаль Гросс ответил ударом с разворота в штангу. А Пулишич все же забил по правилам, обыграл пару соперников, смещаясь слева к воротам, и закрутил мяч в дальний верхний угол. Лерой Сане не реализовал выход один на один, но спасение голкипера нивелировал на добивании Илкай Гюндоган.

Во втором тайме Робин Госенс создал момент для Никласа Фюллькруга, и тот пробил низом в дальнюю часть ворот - 1:2. Фюллькруг снова у чужих ворот после грубой ошибки соперника, но сейчас он отдал на пустые ворота на Джамала Мусиалу.

Дебют Нагельсманна считаем успешным, относительно скоро его команда примет домашний Евро-2024.Протокол игры

 
США1:3Германия
(1:0) Пулишич Кристиан27'  
  39'Гюндоган Илкай (1:1)
  58'Фюллькруг Никлас (1:2)
  61'Мусиала Джамал (1:3)
Тёрнер МэттСкалли ДжозефРичардс Крис 66' (Пепи Рикардо ( 66') Рим ТимДест СерджиньоРейна Джованни 46' (Де ла Торре Лука ( 46') Муса ЮнусМаккенни Уэстон 75' (Паредес Кевин ( 75') Веа Тимоти 66' (Картер-Викерс Кэмерон ( 66') Балогун Фоларин 66' (Ааронсон Бренден ( 66') Пулишич Кристиан 75' (Джонни ( 75')
Запасные: Робинсон МайлзХансен Кристоффер ЛуннДжонс ДехуанСендехас АлексМалони ЛеннардХорват Итан
Тер Штеген Марк-АндреТа ДжонатанХуммельс Матс 62' (Зюле Никлас ( 62') Рюдигер АнтониоГосенс РобинМусиала Джамал 81' (Мюллер Томас ( 81') Гросс Паскаль 71' (Брандт Юлиан ( 71') Гюндоган ИлкайВирц Флориан 63' (Хаверц Кай ( 63') Сане Лерой 71' (Горецка Леон ( 71') Фюллькруг Никлас 81' (Фюрих Крис ( 81')
Запасные: Раум ДавидАндрих РобертТиав МаликЛено БерндБехренс КевинХофманн ЙонасТрапп КевинБауманн Оливер
14 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная США Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Октября
00:02 · Чемпионат мира 2026
Нагельсманн начал с волевой победы над сборной США
14 Октября
23:38 · Аргентина
​Месси - о плевке: «Я даже не знаю, кто этот парень, зачем говорить о нем?»
22:30 · Чемпионат мира 2026
Колыванов поделился ожиданиями от матча между сборными Кении и России
22:22 · Чемпионат мира 2026
​Сенников: «Если ты выигрываешь у сильной сборной Камеруна, Кению нужно обыгрывать»
22:17 · Чемпионат мира 2026
​Сенников ожидает от Карпина 3-4 изменения в составе сборной России
21:47 · Чемпионат мира 2026
Новосельцев объяснил важность матча сборной России с Камеруном
21:32 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России прибыла в Турцию фото
21:30 · Чемпионат мира 2026
Наставник сборной Кении назвал двух самых талантливых российских футболистов
21:30 · Чемпионат мира 2026
США - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
20:57 · Чемпионат мира 2026
Тарханов дал прогноз на матч Кения — Россия
20:43 · Чемпионат мира 2026
Главный тренер сборной Кении - о матче против России: Этот матч является историческим для нас
20:12 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Кении поделился ожиданиями от матча против сборной России
18:50 · Чемпионат мира 2026
Тихонов хочет видеть в матче с Кенией сильнейший состав сборной России
18:40 · Чемпионат мира 2026
​Санабрия получает угрозы за «плевок» в Месси 1
17:26 · Чемпионат мира 2026
Масалитин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Кении
Все новости
Рекомендуем