Нагельсманн начал с волевой победы над сборной США

Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн дебютировал в США, где его команда играла против «звёздно-полосатого» коллектива. Уже на первых минутах Кристиан Пулишич распечатал ворота, но из офсайда. Паскаль Гросс ответил ударом с разворота в штангу. А Пулишич все же забил по правилам, обыграл пару соперников, смещаясь слева к воротам, и закрутил мяч в дальний верхний угол. Лерой Сане не реализовал выход один на один, но спасение голкипера нивелировал на добивании Илкай Гюндоган.

Во втором тайме Робин Госенс создал момент для Никласа Фюллькруга, и тот пробил низом в дальнюю часть ворот - 1:2. Фюллькруг снова у чужих ворот после грубой ошибки соперника, но сейчас он отдал на пустые ворота на Джамала Мусиалу.

Дебют Нагельсманна считаем успешным, относительно скоро его команда примет домашний Евро-2024.Протокол игры