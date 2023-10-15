Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Камеруном (1:0).

- Соболев – позор, Баринов – позор. В первом тайме ни одной передачи хорошей не сделал. Как пас – так чужому. А в опорной зоне вообще нельзя допускать ошибок. И опять эти разыгрывания с вратарём. Они настолько раздражают, что смотреть их противно. Начал нервничать Сафонов во втором тайме, опять пошли ошибки. Глебов и Осипенко уже привыкли так играть с Песьяковым в «Ростове». Жалко, что Карпин меняет Пиняева. Он хороший пацанёнок, у него вспышки классные, их надо развивать, а его сажают на лавку.