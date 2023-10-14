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Колыванов поделился ожиданиями от матча между сборными Кении и России

14 Октября 2023 • 22:30 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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16.10 19:00

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Кении и России.

Экс-игрок национальной сборной отметил, что игроки должны подойти к предстоящему поединку на положительных эмоциях.

«Возможно, Карпин выпустит в составе кого-то нового, захочет посмотреть другие связи, даст больше времени и шансов тем ребятам, которые мало играли или не играли в первой встрече», - приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, что товарищеский матч состоится в понедельник, 16 октября. Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Колыванов Сборная Кении
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