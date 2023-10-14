​Сенников: «Если ты выигрываешь у сильной сборной Камеруна, Кению нужно обыгрывать»

Дмитрий Сенников согласен с мнением Дмитрия Булыкина. Последний сказал, что если сборная России плохо выступит в товарищеском матче против Кении, то это перечеркнёт положительные моменты от игры с камерунцами.

Напомним, что в четверг вечером сборная России обыграла Кению с минимальным счётом 1:0. Гол забил нападающий Фёдор Чалов.

«Если ты выигрываешь у сильной сборной Камеруна, Кению нужно обыгрывать, чтобы подтвердить свой статус. Поэтому хочется, чтобы у Кении выиграли. Будет уверенность», - цитирует Сенникова «Спорт День за Днём».

Отметим, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.