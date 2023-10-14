​Сенников ожидает от Карпина 3-4 изменения в составе сборной России

В четверг вечером сборная России на московской «ВТБ Арене» обыграла Камерун со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов. Теперь российская национальная команда готовится к игре против Кении, которая пройдёт в Турции.

Бывший игрой сборной России Дмитрий Сенников ожидает от Валерия Карпина несколько перестановок в стартовом составе.

«Коррективы надо внести. Но нужно придерживаться основного состава, целиком менять не надо. Обойма основных игроков есть, и надо поменять только 3-4 игроков. Кого поменять? Посмотреть, у кого был наибольший объём работы», - цитирует Сенникова «Спорт День за Днём».

Товарищеский матч между сборными Кении и России стартует 16 октября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.