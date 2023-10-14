Новосельцев объяснил важность матча сборной России с Камеруном

Бывший защитник сборной России и «Ростова» Иван Новосельцев объяснил важность недавнего матча россиян с командой Камеруна.

«Игра была важной для нас, потому что это такой формат, как чемпионат мира. С такими сборными мы можем встретиться только там. В нынешних условиях важно было провести такую игру», - говорит Новосельцев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что матч сборной России против участника чемпионата мира в Катаре завершился минимальной победой россиян – 1:0. Её принёс гол форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Конечно, более крупно и уверенно победить хотелось бы, но в команде появились новые взаимодействия», - добавляет Новосельцев.