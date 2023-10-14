Сборная России в субботу вечером прилетела в Турцию. Соответствующие фотографии показала пресс-служба команды.

В понедельник, 16 октября, сборная России проведёт товарищеский матч против Кении. Игра пройдёт на стадионе, который расположен на территории одного из отелей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что в четверг сборная России обыграла Камерун на московской «ВТБ Арене» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Смолов.

Как известно, из-за санкций российская сборная сейчас может проводить только товарищеские матчи.