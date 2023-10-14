Наставник сборной Кении назвал двух самых талантливых российских футболистов

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался о сборной России, с которой африканскую сборную ожидает товарищеский матч, который состоится в понедельник, 16 октября.

Специалист отметил, что в российской команде много талантливых футболистов. Фырат выделил Сергея Пиняева и Ивана Облякова, отметив, что у них есть большое будущее.

«Глебов тоже хорошо показывал себя последние месяцы. Много игроков, которых мог бы выделить. Волков, например. Когда Россия вернется на международную арену, у нее будет хорошая и сильная команда», - приводит слова Фырата «Чемпионат».