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Тарханов дал прогноз на матч Кения — Россия

14 Октября 2023 • 20:57 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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16.10 19:00

Известный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными Кении и России.

Специалист отметил, что ему понравилась игр российской сборной против камерунцев, ведь был виден определённый прогресс, поэтому он считает, что подопечные Валерия Карпина будут владеть преимуществом, но при этом дал понять, что на одной ноге не получится одержать победу.

«О разгроме Кении говорить преждевременно, не нужно даже и думать об этом. Надо выйти и хорошо сыграть. Не могу сказать о голевой феерии, так как не знаком с составом Кении, но мы однозначно выиграем!», - приводит слова Тарханова Sport24.

Игра состоится в понедельник, 16 октября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов Сборная Камеруна
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