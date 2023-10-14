Главный тренер сборной Кении - о матче против России: Этот матч является историческим для нас

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России, который состоится в понедельник, 16 октября, в турецкой Анталье.

Специалист отметил, что его сборная ранее никогда не играла против европейских команд, и дал понять, что этот поединок будет историческим.

«По этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение», - приводит слова Фырата «Чемпионат».

Свисток о начале поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.