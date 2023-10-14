Тренер сборной Кении поделился ожиданиями от матча против сборной России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

Специалист отметил, что ему удалось подобрать сильную команду, игроки которой справляются с поставленными задачами.

«Мы готовимся к предстоящим отборочным матчам чемпионата мира и поэтому выложимся по максимуму против России», - приводит слова Фырата «Чемпионат».

Напомним, что поединок между сборными Кении и России состоится в понедельник, 16 октября, на поле турецкого отеля в Анталье. Начало матча - в 19:00 по московскому времени.