Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Тренер сборной Кении поделился ожиданиями от матча против сборной России

14 Октября 2023 • 20:12 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
1 1.88 X 3.55 2 4.20
16.10 19:00

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против сборной России.

Специалист отметил, что ему удалось подобрать сильную команду, игроки которой справляются с поставленными задачами.

«Мы готовимся к предстоящим отборочным матчам чемпионата мира и поэтому выложимся по максимуму против России», - приводит слова Фырата «Чемпионат».

Напомним, что поединок между сборными Кении и России состоится в понедельник, 16 октября, на поле турецкого отеля в Анталье. Начало матча - в 19:00 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении Энгин Фырат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЕНИЯ РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
20:57 · Чемпионат мира 2026
Тарханов дал прогноз на матч Кения — Россия
20:43 · Чемпионат мира 2026
Главный тренер сборной Кении - о матче против России: Этот матч является историческим для нас
20:12 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Кении поделился ожиданиями от матча против сборной России
18:50 · Чемпионат мира 2026
Тихонов хочет видеть в матче с Кенией сильнейший состав сборной России
18:40 · Чемпионат мира 2026
​Санабрия получает угрозы за «плевок» в Месси 1
17:26 · Чемпионат мира 2026
Масалитин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Кении
17:17 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «У сборной России очень много недочётов и проблем»
17:15 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России вылетела в Турцию
16:41 · Испания. Ла Лига
​Скандально уволенный испанский тренер чемпионок мира нашёл себе новую работу
16:18 · Чемпионат мира 2026
​Сёмин высказался о матче России против Кении
15:43 · Чемпионат мира 2026
Хавбек «Ростова» Глебов: Кузяев подсушился во Франции? Может, там кушать нечего
15:12 · Чемпионат мира 2026
Шалимов: Сборная России не уступила в борьбе камерунцам
14:53 · Чемпионат мира 2026
​Кавазашвили: У сборной России не будет официальных игр ещё как минимум 5 лет
13:38 · Чемпионат мира 2026
Назначены судьи на матч Россия - Кения
13:19 · Чемпионат мира 2026
Деменко - о матче сборной России: «Карпину нужно выпустить сильнейших против Кении»
Все новости
Рекомендуем