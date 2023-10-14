Тихонов хочет видеть в матче с Кенией сильнейший состав сборной России

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов не сомневается, что в грядущем контрольном матче сборной России против команды Кении на поле должен выйти сильнейший состав россиян.

«События матча будут зависеть от состава, который выставит Карпин. Если опять будет ротация… В сборной должны быть самые сильные игроки. На поле всегда должны выходить лучшие, вне зависимости от ситуации. Должно быть видно лицо команды», - рассуждает Тихонов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, пару дней назад сборная России дома одержала победу с минимальным счётом над одной из сильнейших африканских сборных – сборной Камеруна (1:0).