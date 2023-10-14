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​Санабрия получает угрозы за «плевок» в Месси

14 Октября 2023 • 18:40 Комментировать (1)

Футболист сборной Парагвая Антонио Санабрия получает угрозы после инцидента, который имел место быть в матче против Аргентины. Как известно, Санабрия плюнул в направлении Лионеля Месси. Парагваец продолжает отрицать обвинения.

«Я чувствую себя обязанным отрицать это. Моя семья страдает из-за многочисленных угроз по поводу того, чего никогда не было.

Я бы никогда не поступил так с кем-то из коллег или людей, ведь я их уважаю. Какой бы пример я подал своим дочерям? Рекомендую всем пересмотреть все фотографии», - написал Санабрия в социальных сетях.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Парагвай со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Парагвая Антонио Санабрия
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Октября 2023 в 19:05
Поздно.. Рядом с Месси надо жевать сопли, а не их разбрасывать.. А-ха-ха-ха..
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