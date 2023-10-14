​Санабрия получает угрозы за «плевок» в Месси

Футболист сборной Парагвая Антонио Санабрия получает угрозы после инцидента, который имел место быть в матче против Аргентины. Как известно, Санабрия плюнул в направлении Лионеля Месси. Парагваец продолжает отрицать обвинения.

«Я чувствую себя обязанным отрицать это. Моя семья страдает из-за многочисленных угроз по поводу того, чего никогда не было.

Я бы никогда не поступил так с кем-то из коллег или людей, ведь я их уважаю. Какой бы пример я подал своим дочерям? Рекомендую всем пересмотреть все фотографии», - написал Санабрия в социальных сетях.

Напомним, что сборная Аргентины обыграла Парагвай со счётом 1:0.