Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Кечинов: «Результат матча с Кенией не особо важен, это ведь не отборочная игра» эксклюзив

14 Октября 2023 • 18:09 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
1 1.87 X 3.50 2 4.30
16.10 19:00

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с Кенией.

- Как считаете, после победы над Камеруном восприятие сборной России стало более позитивным?

- Конечно, была ведь победа над серьезным соперником. Мы до этого играли с менее значимыми командами, и результата особо не было. А тут пришло много болельщиков, которые получили много положительных эмоций, плюс сборная играла неплохо. Конечно, это добавляет позитив.

- Как думаете, на матч с Кенией Валерий Карпин выпустит боевой состав?

- Думаю, будут играть те ребята, которые не принимали участие в матче с Камеруном, либо те, кто выходил на замену.

- Получается, что для нашей сборной результат будет не очень важен?

- Ну а что результат? Это не отборочные матчи. Так что он не особо важен. Понятно, что побеждать всегда приятно, но и те ребята, которые выйдут, будут достойно выглядеть. Особенно, если придет много болельщиков. Это придаст мотивации.

- Вам будет интереснее смотреть на игру с кенийцами, чем, например, на Кыргызстан, Узбекиста, или это соперники примерно одного уровня?

- Плюс–минус соперники одинаковые, я думаю, хотя матчи кенийцев я не видел. Поэтому мне будет интересно посмотреть, как играют в футбол в Кении. Думаю, что футболисты этой сборной должны быть физически хорошо готовы. Не так давно мы видели в деле Катар и заметили, что игроки из этой страны технически хорошо оснащены, все делают на скорости. Сейчас все играют в футбол. В Кении тоже.

- То есть ждете сюрпризы от этой сборной?

Реклама


- Может быть все что угодно. Хотя наши футболисты в любом случае должны быть сильнее. Но мы пока не понимаем уровень этого соперника.

- Может уже пора организовывать турне в Аргентину, Бразилию, по примеру молодежной сборной?

- Это все впереди. Мы попробовали договариваться с африканскими странами, и если нас так и не вернут в официальные соревнования, в какое-то ближайшее время, думаю, такие турне будут. Это не новая практика. Сборная СССР тоже раньше выезжала на разные турне. В Южную Америку вполне можно съездить и сыграть с лучшими сборными этого континента.

- Тренер вратарей Кафанов сказал, что Сафонов не будет играть в матче с Кенией. Насколько это правильно, может, стоило определиться с первым номером и наигрывать его?

- Вызвали трех вратарей, и надо всем дать поиграть. Понятно, что Сафонов сейчас номер один. Но у него могут быть травмы, поэтому тренеры должны посмотреть на то, как другие голкиперы будут выступать на этом уровне. Понятно, что их видят в клубах, но сборная – это совсем другое. Думаю, что будут задействованы все игроки, которые были вызваны на этот сбор.

- Чувствуется ли разница между ребятами, выступающими в Европе и в РПЛ?

- Именно в прошедшем матче я не увидел, чтобы Кузяев и Миранчук чем-то особенно выделялись. А вот с Катаром было заметно, что Головин думает и все делает гораздо быстрее игроков РПЛ.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Кечинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЕНИЯ РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
18:50 · Чемпионат мира 2026
Тихонов хочет видеть в матче с Кенией сильнейший состав сборной России
18:40 · Чемпионат мира 2026
​Санабрия получает угрозы за «плевок» в Месси 1
17:26 · Чемпионат мира 2026
Масалитин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Кении
17:17 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «У сборной России очень много недочётов и проблем»
17:15 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России вылетела в Турцию
16:41 · Испания. Ла Лига
​Скандально уволенный испанский тренер чемпионок мира нашёл себе новую работу
16:18 · Чемпионат мира 2026
​Сёмин высказался о матче России против Кении
15:43 · Чемпионат мира 2026
Хавбек «Ростова» Глебов: Кузяев подсушился во Франции? Может, там кушать нечего
15:12 · Чемпионат мира 2026
Шалимов: Сборная России не уступила в борьбе камерунцам
14:53 · Чемпионат мира 2026
​Кавазашвили: У сборной России не будет официальных игр ещё как минимум 5 лет
13:38 · Чемпионат мира 2026
Назначены судьи на матч Россия - Кения
13:19 · Чемпионат мира 2026
Деменко - о матче сборной России: «Карпину нужно выпустить сильнейших против Кении»
13:10 · Чемпионат мира 2026
Лунёв готов выступать за сборную России — агент
12:34 · Чемпионат мира 2026
Камоцци: «Чалов и Соболев — игроки хорошего уровня, каждый очень полезен как в клубе, так и в сборной»
12:30 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Азиатские сборные тоже будут бойкотировать матчи против России»
Все новости
Рекомендуем