Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с Кенией.

- Как считаете, после победы над Камеруном восприятие сборной России стало более позитивным?

- Конечно, была ведь победа над серьезным соперником. Мы до этого играли с менее значимыми командами, и результата особо не было. А тут пришло много болельщиков, которые получили много положительных эмоций, плюс сборная играла неплохо. Конечно, это добавляет позитив.

- Как думаете, на матч с Кенией Валерий Карпин выпустит боевой состав?

- Думаю, будут играть те ребята, которые не принимали участие в матче с Камеруном, либо те, кто выходил на замену.

- Получается, что для нашей сборной результат будет не очень важен?

- Ну а что результат? Это не отборочные матчи. Так что он не особо важен. Понятно, что побеждать всегда приятно, но и те ребята, которые выйдут, будут достойно выглядеть. Особенно, если придет много болельщиков. Это придаст мотивации.

- Вам будет интереснее смотреть на игру с кенийцами, чем, например, на Кыргызстан, Узбекиста, или это соперники примерно одного уровня?

- Плюс–минус соперники одинаковые, я думаю, хотя матчи кенийцев я не видел. Поэтому мне будет интересно посмотреть, как играют в футбол в Кении. Думаю, что футболисты этой сборной должны быть физически хорошо готовы. Не так давно мы видели в деле Катар и заметили, что игроки из этой страны технически хорошо оснащены, все делают на скорости. Сейчас все играют в футбол. В Кении тоже.

- То есть ждете сюрпризы от этой сборной?

Реклама

- Может быть все что угодно. Хотя наши футболисты в любом случае должны быть сильнее. Но мы пока не понимаем уровень этого соперника.

- Может уже пора организовывать турне в Аргентину, Бразилию, по примеру молодежной сборной?

- Это все впереди. Мы попробовали договариваться с африканскими странами, и если нас так и не вернут в официальные соревнования, в какое-то ближайшее время, думаю, такие турне будут. Это не новая практика. Сборная СССР тоже раньше выезжала на разные турне. В Южную Америку вполне можно съездить и сыграть с лучшими сборными этого континента.

- Тренер вратарей Кафанов сказал, что Сафонов не будет играть в матче с Кенией. Насколько это правильно, может, стоило определиться с первым номером и наигрывать его?

- Вызвали трех вратарей, и надо всем дать поиграть. Понятно, что Сафонов сейчас номер один. Но у него могут быть травмы, поэтому тренеры должны посмотреть на то, как другие голкиперы будут выступать на этом уровне. Понятно, что их видят в клубах, но сборная – это совсем другое. Думаю, что будут задействованы все игроки, которые были вызваны на этот сбор.

- Чувствуется ли разница между ребятами, выступающими в Европе и в РПЛ?

- Именно в прошедшем матче я не увидел, чтобы Кузяев и Миранчук чем-то особенно выделялись. А вот с Катаром было заметно, что Головин думает и все делает гораздо быстрее игроков РПЛ.

Елена Григорьевская