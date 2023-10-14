Масалитин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Кении

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Кении.

Эксперт считает, что в составе российской команды будет много изменений, и на поле выйдут те, кто не играл или играл мало в матче против сборной Камеруна, но, с одной стороны, это, по его мнению, плохо, так как не будет навигрываться основной состав.

«В этом матче опять будут эксперименты. Поэтому выдающегося результата ждать не приходится. Но если ребята выйдут мобилизованными и покажут свой уровень, то итог будет хорошим», - приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

Напомним, что игра состоится в понедельник, 16 октября, в Анталье.