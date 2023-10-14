Масалитин: «У сборной России очень много недочётов и проблем»

Бывший российский футболист Валерий Масалитин высказался о необходимости регулярных товарищеских матчей для национальной команды России.

«России нужно продолжать играть с любыми соперниками. У команды заметно много недочётов и проблем, особенно что касается обороны. Устранить их возможно лишь через матчи, улучшая взаимопонимание футболистов. Карпин же не волшебник, взмахнуть палочкой и наладить игру не сможет», - говорит эксперт Vprognoze.ru.

Напомним, что 12 октября подопечные Валерия Карпина в Москве обыграли команду Камеруна – 1:0. 16 октября россиян ждёт выездной товарищеский спарринг против менее статусной африканской команды – национальной сборной Кении.