Сборная России вылетела в Турцию, где в понедельник команда проведёт товарищеский матч против Кении.

«Мы взлетели. Анталия, жди!» - говорится в сообщении пресс-службы российской национальной команды.

Товарищеский матч между сборными России и Кении стартует 16 октября в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, что первый октябрьский товарищеский матч сборная России выиграла. Команда Валерия Карпина в Москве обыграла Камерун со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Фёдора Чалова.