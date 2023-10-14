Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Сборная России вылетела в Турцию

14 Октября 2023 • 17:15 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
1 1.87 X 3.50 2 4.30
16.10 19:00

Сборная России вылетела в Турцию, где в понедельник команда проведёт товарищеский матч против Кении.

«Мы взлетели. Анталия, жди!» - говорится в сообщении пресс-службы российской национальной команды.

Товарищеский матч между сборными России и Кении стартует 16 октября в 19:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, что первый октябрьский товарищеский матч сборная России выиграла. Команда Валерия Карпина в Москве обыграла Камерун со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Фёдора Чалова.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЕНИЯ РОССИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
17:26 · Чемпионат мира 2026
Масалитин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Кении
17:17 · Чемпионат мира 2026
Масалитин: «У сборной России очень много недочётов и проблем»
17:15 · Чемпионат мира 2026
​Сборная России вылетела в Турцию
16:41 · Испания. Ла Лига
​Скандально уволенный испанский тренер чемпионок мира нашёл себе новую работу
16:18 · Чемпионат мира 2026
​Сёмин высказался о матче России против Кении
15:43 · Чемпионат мира 2026
Хавбек «Ростова» Глебов: Кузяев подсушился во Франции? Может, там кушать нечего
15:12 · Чемпионат мира 2026
Шалимов: Сборная России не уступила в борьбе камерунцам
14:53 · Чемпионат мира 2026
​Кавазашвили: У сборной России не будет официальных игр ещё как минимум 5 лет
13:38 · Чемпионат мира 2026
Назначены судьи на матч Россия - Кения
13:19 · Чемпионат мира 2026
Деменко - о матче сборной России: «Карпину нужно выпустить сильнейших против Кении»
13:10 · Чемпионат мира 2026
Лунёв готов выступать за сборную России — агент
12:34 · Чемпионат мира 2026
Камоцци: «Чалов и Соболев — игроки хорошего уровня, каждый очень полезен как в клубе, так и в сборной»
12:30 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Азиатские сборные тоже будут бойкотировать матчи против России»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Карпин много раз делал шокирующие высказывания, но ему всё сходит с рук 1
11:58 · Чемпионат мира 2026
Сборная Индонезии не получала предложения по матчу с Россией
Все новости
Рекомендуем