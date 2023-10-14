Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче с Кенией.

- Как считаете, после победы над Камеруном восприятие сборной России стало более позитивным?

- Не думаю, что что-то изменилось. У кого было позитивное отношение к нашей сборной, оно не меняется из-за ничьих или поражений. Эти люди при любом раскладе с уважением относятся к национальной команде. А кто недолюбливает наш футбол, тому без разницы - Камерун мы обыграли, Францию или еще кого-то.

- Нам теперь предстоит сыграть с Кенией. Как думаете, на этот матч Карпин выпустит боевой состав?

- Тяжело прогнозировать. Я не думаю, что на эти встречи выпускается тот состав, который бы играл, если бы эти матчи были официальными.

- А кого еще Карпин мог бы привлечь? Кажется, что состав у нас оптимальный.

- Сейчас идет просмотр футболистов. Если бы матчи были за очки, выступали бы другие ребята. В сборную сейчас вызывается много игроков авансом, ради просмотра. Их бы не было в ином случае. А кто мог бы еще добавиться – сложный вопрос. Надо думать и анализировать.

- Вам будет интереснее смотреть на игру с кенийцами, чем, например, на Кыргызстан, Узбекистан или это соперники примерно одного уровня?

- Я ничего не знаю о сборной Кении. Понятно, что футбол там более атлетичный и физически люди лучше развиты. Но тактически там всегда футбол страдал. Просто мне не очень интересно смотреть игры, где команды борются не за результат и очки. Это касается не только футбола. Только статусные матчи и турниры вызывают у меня эмоции при просмотре – чемпионаты мира, Европы, Олимпиада.

- Наша молодежка сейчас проводит турне в Бразилии. Вам интересно посмотреть, как они выглядят на фоне сверстников самых топовых бразильских академий?

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- Это да. Я видел матч нашей молодежки, в котором они сыграли 2:2. Но я смотрел его, чтобы понять уровень нашего молодежного футбола, а не из-за результатов. Это интересно.

- Может тогда организовывать турне в Аргентину или Бразилию нашей основной сборной, чтобы оценить ее уровень?

- Там собраны футболисты, уровень которых мы можем оценить и в нашем чемпионате. А молодежь не всегда играет в клубах РПЛ. У них такой возраст, что они могут через два-три года быть очень сильными игроками для первой команды. А те, кто вызывается в национальную сборную, должны играть здесь и сейчас.

- Как вам наша молодежка на фоне «СКА Бразил» и «Палмейрас»?

- Второй матч не смотрел. Знаю только результат. А в первом наши выглядели сильнее. Но надо сопоставлять сборную страны с академией, которых в Бразилии сотни. Уровень разный. Думаю, из той же «СКА Бразил» никто не попадет в молодежную сборную страны.

- Если возвращаться к нашей основной национальной команде, многие эксперты отмечали, что чувствовалась разница в уровне и в физическом плане между нашими игроками и камерунскими.

- Уровень можно определить, только когда человек закончит карьеру. Тогда можно проанализировать, на каком уровне он выступал. А так сегодня у него один уровень, в другой игре – другой. Но то, что наши физически слабее африканцев, – это понятно. И не только наши слабее их, но и немцы, например. Хотя у них уже половина африканцев в сборной играет. Это физиология. Но побеждает не тот, кто сильнее физически. Нужно, чтобы совпал целый комплекс: и тактический, и физический, и технический. Мы должны идти своим путем. Мы ведь раньше обыгрывали более сильные в физическом плане африканские сборные за счет каких-то других качеств.

- И сейчас обыграли.

- Да. Надо отдать должное нашим ребятам. В таких условиях сложно находить в себе мотивацию играть за сборную. Не думаю, что им предлагают заоблачные деньги, за которые они готовы биться. А за Россию, на мой взгляд, это давно отошло. За страну бьются только единицы. Сейчас к этому относятся проще. Такое мое мнение.

Елена Григорьевская