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​Сёмин высказался о матче России против Кении

14 Октября 2023 • 16:18 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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16.10 19:00

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, обязана ли сборная России обыгрывать Кению после победы над Камеруном.

«Они никому ничем не обязаны. Сборная хорошо провела предыдущий матч. Нужно удержать этот уровень. Будут играть хорошо, победят», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин отметил, что ему сложно оценить уровень национальной сборной Кении.

«С Камеруном мы увидели хороший уровень игроков, приехали топ-футболисты, а про Кению не знаю», - сказал бывший тренер «Локомотив».

Товарищеский матч сборных России и Кении пройдёт в понедельник, 16 октября. Команды сыграют в Турции на стадионе, который расположен на территории отеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Сёмин Сборная Кении
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