Хавбек «Ростова» Глебов: Кузяев подсушился во Франции? Может, там кушать нечего

Игрок «Ростова» и сборной России Данил Глебов отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который высказался о форме полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

«Было видно, что хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось. Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть, кушать меньше стал (смеется). Может, там кушать нечего», — приводит слова Глебова «Чемпионат».

30-летний Кузяев отправился в «Гавр» прошлым летом, перебравшись из «Зенита». В текущем сезоне Лиги 1 хавбек провел восемь матчей и стал автором двух забитых мячей.

12 октября сборная России одержала победу над сборной Камеруна в рамках товарищеского матча. Следующим соперником команды Валерия Карпина станет Кения (16 октября).