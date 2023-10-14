На днях сборная Бразилии в отборочном матче чемпионата мира – 2026 не смогла обыграть Венесуэлу (ничья 1:1). Как сообщает O Jogo со ссылкой на журналиста Матеуса Балди, перед игрой три звёздных бразильских футболиста – Неймар, Винисиус Жуниор и Ришарлисон – развлекались с девушками на вечеринке.

По данным источника, Неймар провёл ночь с Ребекой Рибейро. Девушка уже отреагировала на слухи и пригрозила судом.

Следующий матч в отборе на чемпионат мира сборная Бразилии проведёт в ночь со вторника на среду. Команда будет играть против Уругвая.

Отметим, что чемпионат мира – 2026 примут США, Канада и Мексика.