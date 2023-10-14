Шалимов: Сборная России не уступила в борьбе камерунцам

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился комментарием после победы сборной России в товарищеском матче над Камеруном (1:0).

«Камерун — очень мощная физически команда, что наши поняли с первых же единоборств — было важно играть быстрее, не искать эту борьбу. Но важно и то, что в борьбе наши, в принципе, не уступили», — заявил Шалимов порталу «РБ Спорт».

В понедельник, 16 октября, сборная России проведет еще один товарищеский матч. Соперником подопечных Валерия Карпина станет национальная команда Кении. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Игра пройдет в Турции.