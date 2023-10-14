​Кавазашвили: У сборной России не будет официальных игр ещё как минимум 5 лет

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился своими мыслями о санкциях, с которыми столкнулся российский футбол. По мнению Кавазашвили, сборная России ещё как минимум пять лет не будет проводить официальные матчи.

«Нашу сборную не допустят до официальных соревнований ещё пять лет минимум, а мы в это время очень затягиваем с отбором игроков в национальную команду. Продолжаются эксперименты всякие», - цитирует Кавазашвили Metaratings.

По словам Кавазашвили, главный тренер сборной России Валерий Карпин должен предложить исполкому РФС долгосрочную программу развития футбола в стране на период санкций.

Стоит сказать, что в настоящий момент сборная России может проводить только товарищеские матчи. Последний из таких команда Валерия Карпина выиграла - у Камеруна (1:0).