Бывший игрок сборной Камеруна Рудольф Дуала в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о товарищеской игре против сборной России.

— Я посмотрел не весь матч, не видел концовку игры. Понравилось, что команды играли на высоких скоростях, не было чувства, что этот матч для них не важен. Матч с Россией стал хорошей тренировкой для сборной Камеруна, главный тренер проверил в серьезной игре некоторых игроков, которые играют нечасто. Из того, что я видел, Камерун мне понравился чуть больше. Кого я могу выделить из состава сборной России? Определенно вратаря, он играл блестяще, — сказал Дуала.

Встреча завершилась победой россиян над камерунцами со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Фёдор Чалов.

16 октября сборная России проведет еще один товарищеский матч, соперником станет национальная команда Кении.