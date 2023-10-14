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Назначены судьи на матч Россия - Кения

14 Октября 2023 • 13:38 Комментировать

Пресс-служба РФС представила судейскую бригаду, которая обслужит товарищеский поединок между сборными России и Кении.

Как информирует источник, главным арбитром противостояния назначен Атилла Караоглан. Его помощниками будут Серкан Олгунджан и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный судья встречи - Мурат Эрдоган.

Напомним, что контрольный матч сборных России и Кении состоится в понедельник, 16 октября, на стадионе в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В предыдущей игре Россия минимально победила Камерун со счетом 1:0. Единственный мяч забил Фёдор Чалов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении Атилла Караоглан
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