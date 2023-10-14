Назначены судьи на матч Россия - Кения

Пресс-служба РФС представила судейскую бригаду, которая обслужит товарищеский поединок между сборными России и Кении.

Как информирует источник, главным арбитром противостояния назначен Атилла Караоглан. Его помощниками будут Серкан Олгунджан и Джевдет Кемюрджюоглу. Резервный судья встречи - Мурат Эрдоган.

Напомним, что контрольный матч сборных России и Кении состоится в понедельник, 16 октября, на стадионе в Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В предыдущей игре Россия минимально победила Камерун со счетом 1:0. Единственный мяч забил Фёдор Чалов.