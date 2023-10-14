Деменко - о матче сборной России: «Карпину нужно выпустить сильнейших против Кении»

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Кении.

«Карпину определенно нужно выпустить сильнейших. Страна должна знать, кто считается игроками основы, а кого тренерский штаб видит в роли запасных», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что контрольная встреча России и Кении состоится в понедельник, 16 октября. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

В предыдущем спарринге подопечные Валерия Карпина встречались с Камеруном. Россияне выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.