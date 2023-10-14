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Деменко - о матче сборной России: «Карпину нужно выпустить сильнейших против Кении»

14 Октября 2023 • 13:19 Комментировать

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными России и Кении.

«Карпину определенно нужно выпустить сильнейших. Страна должна знать, кто считается игроками основы, а кого тренерский штаб видит в роли запасных», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что контрольная встреча России и Кении состоится в понедельник, 16 октября. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени.

В предыдущем спарринге подопечные Валерия Карпина встречались с Камеруном. Россияне выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Максим Деменко Сборная Кении
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