Лунёв готов выступать за сборную России — агент

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, высказался о возможном возвращении игрока в сборную России.

«Для любого футболиста играть за сборную — большая честь в любом виде и состоянии. Неважно, выступает она на международной арене или это просто товарищеские матчи», — приводит слова Смирнова Legalbet.

По мнению агента, вызов в сборную является большим достижением, и если Лунёву поступит такое предложение, то он готов.

На счету 31-летнего Лунёва семь матчей за национальную команду, в которых он пропустил 14 голов. Последний раз голкипер попадал в заявку сборной России в октябре 2021 года на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении (2:1).