Камоцци: «Чалов и Соболев — игроки хорошего уровня, каждый очень полезен как в клубе, так и в сборной»

Агент из Италии Франко Камоцци высказался о нападающих сборной России Фёдоре Чалове и Александре Соболеве.

«Чалов и Соболев — игроки хорошего уровня, сложно кого-то выделить. У них разные качества, но каждый очень полезен как в клубе, так и в сборной», — заявил Камоцци порталу «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чалов провел 17 матчей за ЦСКА, в которых забил 7 мячей и сделал 1 ассист. На счету Соболева 4 гола за «Спартак» и три голевых паса в 10 играх текущем сезона.

Напомним, ранее сборная России одолела сборную Камеруна (1:0) в товарищеском матче. Победный гол оформил Чалов.

В понедельник, 16 октября, подопечные Валерия Карпина в Турции проведут контрольный поединок против Кении.