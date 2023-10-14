Петржела: «Азиатские сборные тоже будут бойкотировать матчи против России»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение касательно возможного перехода Российского футбольного союза в АФК.

«Ошибочно полагать, что переход в Азию решит все проблемы. Азиатские сборные будут точно так же бойкотировать матчи, как это делают европейские. Просто их будет не так много. Это надо понимать», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. В связи с этим россияне могут проводить только товарищеские игры.