Сборная Индонезии не получала предложения по матчу с Россией

Сборная Индонезии не получала предложения от Российского футбольного союза об организации товарищеского поединка. Об этом сообщили в пресс-служба ассоциации футбола страны.

«Мы знаем о словах нашего министра спорта о заинтересованности России сыграть матч с командой Индонезии, но на сегодняшний день в нашей ассоциации нет предложения от российской стороны», - рассказали журналисту Sport24 в пресс-службе ассоциации футбола Индонезии.

Ближайший товарищеский матч сборная России проведет против национальной команды Кении. Спарринг пройдет 16 октября. До этого подопечные Валерия Карпина победили Камерун (1:0).