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США - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

14 Октября 2023 • 21:30 Комментировать
США
...
Германия
1 4.00 X 3.80 2 1.85
Через 0 ч. 6 мин.

Сборные США и Германии проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча США - Германия

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
США0:0Германия
Тёрнер МэттДест СерджиньоРичардс КрисРим ТимСкалли ДжозефРейна ДжованниМуса ЮнусМаккенни УэстонВеа ТимотиБалогун ФоларинПулишич Кристиан
Запасные: Ааронсон БренденРобинсон МайлзПепи РикардоДжонниКартер-Викерс КэмеронПаредес КевинХансен Кристоффер ЛуннДжонс ДехуанСендехас АлексМалони ЛеннардХорват ИтанДе ла Торре Лука
Тер Штеген Марк-АндреТа ДжонатанХуммельс МатсРюдигер АнтониоГосенс РобинГросс ПаскальГюндоган ИлкайСане ЛеройМусиала ДжамалВирц ФлорианФюллькруг Никлас
Запасные: Брандт ЮлианРаум ДавидАндрих РобертТиав МаликЛено БерндХаверц КайМюллер ТомасФюрих КрисБехренс КевинХофманн ЙонасТрапп КевинГорецка ЛеонБауманн ОливерЗюле Никлас
14 октября.
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