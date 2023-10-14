США - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные США и Германии проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча США - Германия
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Протокол игры
Тёрнер Мэтт•Дест Серджиньо•Ричардс Крис•Рим Тим•Скалли Джозеф•Рейна Джованни•Муса Юнус•Маккенни Уэстон•Веа Тимоти•Балогун Фоларин•Пулишич Кристиан
Тер Штеген Марк-Андре•Та Джонатан•Хуммельс Матс•Рюдигер Антонио•Госенс Робин•Гросс Паскаль•Гюндоган Илкай•Сане Лерой•Мусиала Джамал•Вирц Флориан•Фюллькруг Никлас
14 октября.
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