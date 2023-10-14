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Мостовой: Мы ничего не слышали о сборной Кении, ничего не жду от игры

14 Октября 2023 • 10:00 Комментировать
Кения
...
РОССИЯ
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16.10 19:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии товарищеского матча сборной России и сборной Кении.

«Касаемо игры с Кенией, то вообще там ничего не жду, потому что не знаю, что это за команда и кто там играет. Мы в принципе даже и не слышали ничего о кенийской сборной по футболу», — приводит слова Мостового Rusfootball.

Контрольный поединок Кения – Россия состоится 16 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее подопечные Валерия Карпина одолели в товарищеском матче сборную Камеруна. Игра завершилась со счетом 1:0.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой Сборная Кении
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