Мостовой: Мы ничего не слышали о сборной Кении, ничего не жду от игры

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии товарищеского матча сборной России и сборной Кении.

«Касаемо игры с Кенией, то вообще там ничего не жду, потому что не знаю, что это за команда и кто там играет. Мы в принципе даже и не слышали ничего о кенийской сборной по футболу», — приводит слова Мостового Rusfootball.

Контрольный поединок Кения – Россия состоится 16 октября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.

Напомним, ранее подопечные Валерия Карпина одолели в товарищеском матче сборную Камеруна. Игра завершилась со счетом 1:0.